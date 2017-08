"E se alla fine fosse Dybala a dire di no al Barcellona?"

"E se alla fine fosse Paulo Dybala a dire no al Barcellona?". La suggestione arriva dalla Spagna, dove il Mundo Deportivo, quotidiano vicino alle vicende di casa Barcellona, sostiene che sarebbe lo stesso giocatore della Juventus a non essere convinto del possibile trasferimento in Catalugna.

Indossare la maglia blaugrana accanto al suo idolo Lionel Messi è sempre stato il suo sogno, scrivono gli spagnoli, ma il Barcellona non sembra muoversi in modo deciso nella trattativa (l'entourage dell'attaccante argentino non sarebbe ancora stato contattato direttamente) e Dybala inoltre sarebbe scettico sul suo ruolo nel progetto di Valverde.

Tra la Juventus e Dybala esisterebbe, sempre secondo il "Mundo", un accordo verbale, una sorta di clausola fissata a 120 milioni, che potrebbe liberarlo nonostante il contratto fino al 2021. La Joya, continua il quotidiano, sarebbe in costante contatto telefonico con Messi, che lo vorrebbe con sé in blaugrana, ma non sarebbe la prima scelta del club: per il dopo-Neymar sono in ascesa le quotazioni di Angel Di Maria.