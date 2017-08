"Dybala, al Barcellona non puoi giocare: c'è Messi"

"Ciao Paulo, mi spiace: al Barcellona non puoi giocare. C'è già Messi". Deve essere andata più o meno così, stando alla ricostruzione del Mundo Deportivo, la telefonata tra Robert Fernandez e la Joya: stando a quanto riportato dal quotidiano catalano, il direttore sportivo del club blaugrana avrebbe deciso di "mollare" l'attaccante della Juve perché ritenuto incompatibile tatticamente con il suo idolo e connazionale, e gliel'avrebbe comunicato direttamente.



Entrambi mancini, questo sì, entrambi desiderosi di avere la palla tra i piedi per il maggior tempo possibile, spesso indietreggiando per provare a partire da lontano in azione personale o per dialogare con i compagni. I due, però, in nazionale coesisteranno gioco forza e in qualche modo, seppur da poco, già lo fanno: Sampaoli troverà il modo per farli giocare insieme.



Per la Juve, ovviamente, è comunque una buona notizia: non l'avrebbe ceduto comunque (non in questa stagione), ma sapere che c'è una pretendente in meno (di quel livello e di quel fascino) aiutare a lasciare tutti più tranquilli. Con Bernardeschi, Higuain e Douglas Costa, Dybala non avrà problemi a giocare.