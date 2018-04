"Dortmund, offerta per Martinez: ma andrà all'Inter"

Inserimento tardivo. Il Borussia Dortmund ha provato, inutilmente, ad acquistare Lautaro Martinez. La conferma arriva dal presidente del Racing Avellaneda, Victor Blanco a LaOral630: "Il suo trasferimento all'Inter per noi è chiuso al 90%. Il Dortmund vorrebbe sedersi a parlare con noi ma abbiamo respinto la loro offerta, è già fatto tutto con il club nerazzurro"



Il numero uno della società argentina non ha dunque dubbi o quasi: "Molto difficile Martinez vada in Germania perché ha già firmato un pre-contratto con l'Inter". Il 20enne è dunque pronto a una nuova avventura: a Milano farà coppia in attacco con il connazionale Mauro Icardi. Prima 'duellerà' con il capitano interista per un posto nell'Albiceleste in vista dei Mondiali in Russia.