"Donnarumma verso la cessione: si trasferirà al Psg in estate"

Quella in corso potrebbe essere l'ultima stagione di Gigio Donnarumma al Milan nonostante la pace con i tifosi. Secondo quanto riferisce il Qs-Quotidiano Sportivo i rossoneri in estate, soprattutto in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, avrebbero necessità di fare cassa per via del Fair Play Finanziario (va ancora discusso con l'Uefa il Settlement Agreement) e il portiere verrebbe così 'sacrificato'.



In tal senso l'estremo difensore avrebbe già scelto la sua futura destinazione e sarebbe il Psg: decisivo il pressing di Verratti che ha come procuratore Mino Raiola, lo stesso di Gigio, oltre al progetto ambizioso dei vice-campioni di Francia.



Il club di Al-Khelaifi potrebbe versare una cifra vicina ai 70 milioni di euro e garantire al 19enne il doppio dell'ingaggio attuale (6 milioni di euro). Il posto di Donnarumma verrebbe preso con ogni probabilità da Pepe Reina, in scadenza di contratto con il Napoli e già finito nel mirino del Diavolo nella scorsa sessione estiva di mercato