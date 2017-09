"Diego Costa andrà all'Atletico per 43 milioni più 11 di bonus"

Ore decisive per il trasferimento di Diego Costa dal Chelsea all'Atletico Madrid. Secondo qunto riferisce As, i rappresentanti dei due club, avversari di girone nella prossima Champions League (lo stesso della Roma), si stanno incontrando in queste ore per completare il passaggio del centravanti brasiliano naturalizzato spagnolo che Conte ha di fatto messo fuori squadra.



L'affare dovrebbe chiudersi per 43 milioni di euro fissi e 11 di bonus. Il giocatore non potrà comunque giocare col club colchoneros fino a gennaio essendo bloccato il mercato in entrata degli spagnoli per questa finestra: le opzioni sono quindi due, con Diego Costa che potrà solo allenarsi solo allenarsi con Simeone per i prossimi 4 mesi, oppure che vanga 'girato' in prestito ad un club amico fino alla prossima finestra di mercato invernale per tornare poi sulle rive del Manzanarre. Le società interessate potrebbero essere Everton, Besiktas e Las Palmas.