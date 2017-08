"Diego Costa, accordo Atletico-Chelsea per 45 milioni più bonus"

Parziali schiarite nel futuro di Diego Costa. Secondo quanto riporta Radio Onda Cero, dopo l'impasse delle ultime settimane, il Chelsea e l'Atletico Madrid avrebbero trovato l'accordo per il trasferimento della punta. Nello specifico i colchoneros, che hanno il mercato in entrata bloccato fino a gennaio, sarebbero disposti a mettere sul piatto 45 milioni più bonus (fino a un massimo di 10 milioni), almeno 7 in più di quelli spesi dagli inglesi nel 2014.



Il club spagnolo prima di chiudere attende però che vengano risolti i problemi tra l'attaccante e i Blues. Tra le parti è in atto infatti un duro scontro: il 28enne ha fatto causa alla società che dal canto suo lo ha multato (330.000 euro) per non essersi presentato alla ripresa della preparazione estiva. Il giocatore si trova in Brasile da dove ha tuonato contro Conte dicendo tra le altre cose di essere stato trattato come "un criminale" e accusando l'allenatore di avere poco carisma.



La risposta del tecnico, tra il serio e il faceto, non si è fatta attendere in conferenza stampa. Forse l'intesa con l'Atletico (fino a gennaio Diego Costa potrebbe giocare nel Deportivo La Coruna in 'prestito ponte') contribuirà a porre fine alla lite.