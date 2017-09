"Di Maria va al Barcellona". Stavolta l'hacker non c'entra...

"Welcome Angel Di Maria": firmato, Barcellona. Nella notte il profilo Twitter dei blaugrana è stato hackerato e ha annunciato l'acquisto di Angel Di Maria, il club ha smentito, ma dalla Spagna rimbalzano sempre più insistenti le voci che non si trattasse solo di uno scherzo...

"Di Maria è vicinissimo al Barcellona" scrive Sport.es. Secondo il quotidiano online, le operazioni per portare El Fideo in azulgrana si sono molto intensificate nelle ultime ore viste le difficoltà del Barça di arrivare a Dembelè e l'affare potrebbe chiudersi in qualunque momento. Al Psg 50 milioni di euro.

Nonostante i rapporti tra il Barcellona e i francesi siano stati rovinati dal caso Neymar, il club di Nasser Al-Khelaïfi ha necessità di fare qualche cessione e sarebbe disposto a far partire Di Maria. L'argentino, dal canto suo, ha accettato subito l'ipotesi Barça, dove ritroverebbe Messi, con cui fa già coppia in Nazionale.

Dopo quattro anni con la maglia del Real Madrid, Di Maria è arrivato a Parigi nell'estate del 2015 per 63 milioni di euro dal Manchester United, che lo aveva acquistato dai Blancos un anno prima per 75 milioni.