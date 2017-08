"Dembelé? Il glorioso Barcellona faccia presto"

Il caso Dembelé è ancora lontano dall'essere risolto e Hans-Joachim Watzke, a.d. del Borussia Dortmund, trova ancora il modo di attaccare sia il giocatore, che venerdì scorso non si presentò agli allenamenti subendo la sospensione da parte del club, sia il Barcellona, che non vuole pagare gli oltre 100 milioni di euro chiesti dai tedeschi per l'ala.



"Dembelé non ci metterà sotto i suoi piedi - spiega Watzke - Dovremmo parlare del ruolo del glorioso Barcellona in questa vicenda. Giovedì scorso abbiamo incontrato i loro dirigenti e le nostre posizioni erano molto lontane. Il giorno dopo Dembelé non si è presentato agli allenamenti. Ci sono due possibilità. La prima è che il Barcellona paghi la somma che abbiamo chiesto e che non è quella che si scrive, ma lo fa molto prima del 31 agosto. Non trattiamo più: quello che vogliamo lo sanno. Se non lo faranno, Dembelé il 1° settembre giocherà per noi e penso possa ancora succedere, basta che si scusi con il club e con tutti i suoi compagni di squadra. Vedremo se tutto tornerà come prima".



"Già l'anno scorso Dembelé aveva parlato col Barcellona, ma poi aveva deciso di restare perché non vedeva spazio con Messi, Suarez e Neymar davanti a lui. Eppure l'ha sempre detto che un giorno avrebbe voluto giocare lì. Noi lo avvisammo: 'Non dopo una sola stagione". Ora vedo sotto al 50% le possibilità che parta. Comunicheremo ai nostri amici catalani che c'è una scadenza".