"Dembelé, il Dortmund chiede 30 milioni di bonus al Barcellona"

Qualcosa si sta muovendo. Le trattative tra Barcellona e Borussia Dortmund per il trasferimento dell'attaccante francese Ousmane Dembelé "avanzano a passi da gigante e la conclusione dell'affare si sta avvicinando" secondo quanto riferisce il catalano Sport.



Il club tedesco sembrerebbe orientato a dire sì alla proposta di 100 milioni di euro per il trasferimento del 20enne, multato e messo fuori rosa dopo non essersi presentato agli allenamenti proprio per forzare la cessione.



Ma oltre alla parte fissa, il Borussia ne vorrebbe anche 30 di bonus (legati alle prestazioni del giocatore e agli obiettivi conseguiti dal club) e su queste le parti stanno negoziando in queste ore. I bluagrana considerano onerosa questa seconda richiesta e vorrebbe ridurre la quota fissa.