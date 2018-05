"Darmian-Juventus si farà: 13 milioni al Manchester United"

Se ne parla da mesi, ci vorrà molto meno, probabilmente, per rivederlo effettivamente in Serie A: Matteo Darmian è a un passo dalla Juve. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport, secondo qui il terzino del Manchester United sarebbe pronto a vestire la maglia bianconera nella prossima stagione firmando un contratto di 5 anni. "È un'opportunità", ha detto Marotta.



Non c'è dubbio che lo sia, per motivi economici e tecnici: stando a quanto riporta il quotidiano rosa, la Juve avrebbe chiuso con i Red Devils per una cifra intorno ai 13 milioni, un affare se pensiamo alla duttilità e all'esperienza di Darmian. Gioca indifferentemente a destra e a sinistra, all'occorrenza può fare il terzo centrale nella difesa a tre, allo United non ha giocato molto nell'ultima stagione, ma è fisicamente integro e a 28 anni è pronto a rilanciarsi. Ironia della sorte, l'ultima squadra per la quale ha giocato in Italia è il Torino, grazie al quale ha conquistato anche la Nazionale.