"Dani Alves chiede il prolungamento. Altrimenti lascia la Juve"

Nemmeno il tempo di brindare per il rinnovo di Allegri che in casa Juventus potrebbe presto presentarsi un altro caso spinoso. Secondo quanto riferisce UOL Esporte Dani Alves starebbe pensando di lasciare i bianconeri qualora non venisse esercitata dal club l’opzione di prolungamento fino al 2019 concordata nella scorsa estate. L'esterno brasiliano ha vissuto una grande stagione a Torino ma vorrebbe legarsi ai Campioni d'Italia per un anno in più senza restare in 'bilico' nella prossima stagione.



Qualora la società non lo accontentasse, Dani Alves sarebbe pronto a valutare diverse offerte. Negli ultimi giorni si è parlato di un forte interessamento del Chelsea di Antonio Conte: il tecnico cerca un'alternativa a Moses e l'ex blaugrana farebbe più che comodo. Sullo sfondo resta il City di Guardiola mentre non mancherebbero proposte provenienti dalla Cina.