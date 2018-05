"Cristiano Ronaldo al Psg per 250 milioni di euro"

Le parole di Cristiano Ronaldo a Champions League appena conquistata hanno scosso il mondo del calciomercato e il Real Madrid: ma, se dovesse veramente partire, poche squadre si potrebbero permettere di acquistare il Pallone d'Oro. Tra queste c'è sicuramente il Paris Saint Germain e, secondo il quotidiano portoghese I che cita fonti proprie, l'affare è già in corso e sui binari giusti.



L'agente di CR7, Jorge Mendes, sarebbe a Parigi da ieri sera per trattare con Al-Khelaifi, il costo previsto per il club campione di Ligue 1 è di 250 milioni di euro (e sarebbe l'operazione di calciomercato più costosa di sempre). Se fosse così, la partenza di Neymar verso i blancos non sarebbe più fantamercato.