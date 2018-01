"CR7-United, Mourinho dice no. E Sanchez avrà la maglia numero 7"

Alexis Sanchez sbarra la strada a Cristiano Ronaldo. Come riferisce Marca l'ormai prossimo arrivo dell'attaccante cileno al Manchester United allontana definitivamente l'ipotesi dell'acquisto di CR7, desideroso di lasciare il Real Madrid e tornare in Inghilterra, la prossima estate.



Questo perché secondo il quotidiano iberico Mourinho considera completo il reparto offensivo composto da Martial, Rashford, Mata, Lukaku e Lingard oltre appunto allo stesso Sanchez, per il quale sarebbe pronto un ingaggio annuale da 16 milioni di euro netti.



Potrebbero pesare in questa scelta anche i non ottimali, per usare un eufemismo, rapporti con il Pallone d'Oro ai tempi del Real. Un' ulteriore 'prova' dell'impossibilità dell'operazione è rappresentata dal numero di maglia che Sanchez indosserà con i Red Devils, quel 7 teoricamente riservato al fuoriclasse portoghese.



Mourinho avrebbe inoltre chiuso anche a Bale, considerato non affidabile per i suoi guai fisici: nella prossima sessione di mercato lo United si concentrerà così sui rinforzi per centrocampo e difesa.