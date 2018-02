"CR7, Benzema e Modric contrari al possibile arrivo di Icardi al Real"

In estate il Real Madrid potrebbe andare all'assalto di Mauro Icardi, soprattutto nel caso l'Inter non riuscisse a qualificarsi per la prossima Champions League. Tuttavia non tutti tra i blancos sarebbero contenti dell'eventuale arrivo dell'attaccante argentino. Secondo quanto riferisce Don Balon nello specifico Cristiano Ronaldo, Benzema e Modric non gradirebbero l'approdo della punta interista e avrebbero espresso la loro contrarietà.



Il Pallone d'Oro ritiene che sul mercato ci siano alternative migliori e avrebbe dei seri dubbi in merito alla coesistenza con il 24enne. Il centravanti francese invece, come è naturale, non vorrebbe un giocatore di tale livello e costo (al momento Icardi ha una clausola rescissoria di 110 milioni di euro) perché sarebbe in pericolo la sua posizione di titolare e la permanenza stessa al Real.



Modric, che ha un certo peso nello spogliatoio, infine avrebbe espresso la propria preferenza per Harry Kane, considerato come opzione più affidabile dell'interista, ritenuto al contrario un'incognita.