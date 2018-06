"Conte, niente Real Madrid per il veto di Sergio Ramos"

Il Real Madrid aveva pensato anche ad Antonio Conte per la panchina dopo l'addio di Zidane. Determinante nel far naufragare l'ipotesi, secondo quanto riporta El Pais, il veto posto da Sergio Ramos. Il difensore dei blancos avrebbe infatti chiesto un parere sul tecnico agli spagnoli del Chelsea (Fabregas, Morata, Pedro, Azpilicueta e Marcos Alonso) e il giudizio complessivo sull'ex ct dell'Italia sarebbe stato negativo.



Così Ramos successivamente avrebbe convinto il presidente Florentino Perez a scartare questa pista spostandosi su altri obiettivi: alla fine l'ha spuntata Julien Lopetegui (esonerato dalla Spagna a un giorno dai Mondiali per l'annuncio dell'accordo con i Campioni d'Europa) mentre Conte resta ancora in attesa di una comunicazione da parte di Roman Abramovich.



Il suo destino sembra segnato: i londinesi sono infatti a un passo da Maurizio Sarri e liquideranno l'attuale allenatore. Che nella prossima stagione rischia di restare fermo...