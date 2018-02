"Con Dzeko al Chelsea la Roma sarebbe andata su Giroud"

Se Dzeko fosse andato al Chelsea, la Roma avrebbe provato a prendere Olivier Giroud dall'Arsenal. Secondo quanto riferisce Il Tempo l'attaccante francese era uno degli obiettivi segreti di Monchi: la punta bosniaca poi non ha trovato l'accordo con i Blues e Giroud è finito proprio alla corte di Conte per 17,5 milioni di euro più 2,5 di bonus. I capitolini avevano pensato anche a Batshuayi, proposto dal club londinese e in seguito finito al Borussia Dortmund.



Il quotidiano romano riferisce anche di un'offerta del Napoli per El Shaarawy datata 29 gennaio: i giallorossi hanno detto no blindando il Faraone al pari di Kevin Strootman. Sul fronte Nainggolan nessuna proposta formale sarebbe invece pervenuta sul tavolo nonostante le numerose indiscrezioni su un possibile trasferimento in Cina.