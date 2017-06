"Clausola nel contratto: Deulofeu può rifiutare il Barcellona"

Arriva dalla Spagna una clamorosa rivelazione. Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, Gerard Deulofeu, attualmente in prestito al Milan, potrebbe rifiutare il trasferimento (si tratterebbe di un ritorno) al Barcellona, qualora il club blaugrana decidesse, come sembra, di esercitare con l'Everton il diritto di recompra entro il 30 giugno per 12 milioni di euro. Nel contratto dell'attaccante sarebbe infatti presente una clausola che gli darebbe la possibilità di dire di no al club blaugrana.



Tutto sarebbe insomma nelle mani del giocatore che grazie alle splendide prestazioni con la maglia del Milan si è meritato la convocazione in Nazionale: se davvero venisse rifiutata la proposta del Barcellona, i rossoneri si ritroverebbero a trattare con l'Everton per avere a disposizione anche nella prossima stagione l'esterno offensivo.