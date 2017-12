"Chelsea, via Conte e torna Ancelotti"

Carlo Ancelotti tornerà al Chelsea: di sicuro nella prossima stagione ma, se Antonio Conte non passerà gli ottavi di finale di Champions League, l'avvicendamento tra allenatori italiani potrebbe avvenire già a febbraio. I toni del Daily Record non sono quelli di uno scenario probabile ma di una decisione già presa: Abramovich si sarebbe pentito dell'esonero del 2011 e avrebbe già preso contatti con l'ex Bayern Monaco, i due non avrebbero parlato del "se" ma di "quando".



Il divorzio a fine stagione da Conte sembrava scontato già da qualche tempo, viste le incomprensioni con la dirigenza e anche la distanza dalla vetta in questa stagione dopo il trionfo in Premier League dello scorso anno. Più o meno la stessa situazione vissuta proprio da Ancelotti sette anni fa ma, secondo il quotidiano inglese, questo è un tratto caratteristico di Abramovich: prendere decisioni di pancia senza poi paura di dover fare retromarcia e ricredersi.



Ancelotti si trasferirà a Londra da febbraio e sarebbe una scelta ben vista dalla squadra, una sterzata rispetto ai modi di Conte. Se però la squadra dovesse fallire la qualificazione ai quarti di Champions, ecco che il tecnico sognato da Milan e Nazionale potrebbe rientrare su una panchina già a stagione in corso (nonostante lui stesso abbia sempre dichiarato di non amare questa eventualità).