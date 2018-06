"Chelsea, in arrivo Sarri e Zola: piace Golovin"

Questione di pochi giorni e Maurizio Sarri diventerà il nuovo allenatore del Chelsea. Stando a quanto riporta la stampa inglese entro questa settimana l'ormai ex tecnico del Napoli prenderà ufficialmente il posto di Antonio Conte, vicino all'esonero. Roman Abramovich sta accelerando e sarebbe pronto a pagare una penale ad Aurelio De Laurentiis per liberare il tecnico toscano.

Sempre secondo i tabloid inglesi, il Chelsea avrebbe già trovato l'accordo con il Napoli: non pagherà gli 8 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria scaduta il 31 maggio scorso, ma poco meno di quattro (3,9). Tanto basterà per convincere il presidente De Laurentiis a liberare Sarri, che così sarà libero di cominciare l'avventura in Blues insieme a Gianfranco Zola.

Già, perché secondo l'Evening Standard il club di Abramovich è pronto ad affiancare "Magic Box" all'ex tecnico del Napoli per la sua prima esperienza all'estero. Zola, anche lui dal passato azzurro, attualmente è in Sudafrica dove sta commentando il Mondiale per una tv locale e mercoledì sarà a Londra, dove probabilmente si incontrerà con Sarri.

Una volta ufficializzato il nome del nuovo tecnico i Blues interverranno sul calciomercato, ma stando a quanto si scrive in Inghilterra gli obiettivi sono già chiari: Sarri avrebbe chiesto il Pipita Higuain (è sempre in piedi l'ipotesi di uno scambio con Morata), Daniele Rugani (Paratici ha già incontrato l'agente del giocatore, che i bianconeri valutano 30 milioni) e, notizia delle ultime ore, anche Aleksandr Golovin, che sembrava molto vicino alla Juventus, ma potrebbe invece trasferirsi in Inghilterra (come confermato anche dal padre).

Zola-Chelsea, l'agente 'conferma'

Fulvio Marrucco, procuratore di Gianfranco Zola, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli della possibilità che il suo assistito possa approdare al Chelsea insieme a Maurizio Sarri: "Non so se in questa settimana Sarri diventerà il nuovo allenatore del Chelsea. Ci sono tre passaggi fondamentali: l'esonero di Conte, l'accordo tra il Napoli e il Chelsea e infine l'accordo tra Sarri e il Chelsea. Zola con lui al Chelsea? È un'ipotesi, ma per ora non ci sono stati contatti tra me o Gianfranco e il Chelsea. A Londra lui è una leggenda e bisognerà capire per bene quale sarà il ruolo nel Chelsea ed eventualmente con Sarri", ha detto Marrucco.