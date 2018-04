"Capello in corsa per la panchina dell'Arsenal"

L'indiscrezione è di quelle clamorose. Secondo quanto riporta il Daily Star Fabio Capello sarebbe in corsa per la panchina dell'Arsenal per la prossima stagione. La posizione di Arsene Wenger è infatti molto traballante e soltanto la conquista dell'Europa League (con conseguente qualificazione in Champions) potrebbe farlo rimanere fino alla scadenza naturale del contratto (30 giugno 2019).



In caso contrario verrebbe allontanato con un anno di anticipo e sarebbero diversi i candidati pronti a prendere il suo posto: Ancelotti, Henry, Tuchel e appunto Capello. Il tecnico di Pieris ha risolto proprio oggi il suo contatto con lo Jiangsu Suning ed è quindi libero: per lui si tratterebbe della prima esperienza in Premier League anche se ha allenato la Nazionale inglese dal 2008 al 2012.