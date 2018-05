"Buffon icona a livello mondiale e figura carismatica: ecco perché il Psg lo vuole"

Il Psg ha deciso di puntare con forza su Gigi Buffon e l'Equipe prova a fare chiarezza spiegando i motivi di questa 'virata'. Anzitutto il club di Al-Khelaifi, nonostante i 40 anni di età, ritiene che il portiere sia ancora tra i migliori in circolazione e possa disputare due stagioni ad alti livelli (del resto è biennale il contratto da 8 milioni proposto all'estremo difensore).



Ma non c'è solo l'aspetto propriamente tecnico (Trapp e Areola non convincono il nuovo Tuchel) a spingere i francesi: Buffon è considerato infatti un'icona a livello mondiale e quindi averlo in squadra rappresenterebbe un vantaggio per l'immagine della società parigina anche e soprattutto a livello internazionale (pure dal punto di vista del mercato). Senza considerare poi che a livello di spogliatoio (uno spogliatoio in frantumi in questa stagione) una figura carismatica e con grande esperienza come il 40enne farebbe enorme comodo.



Infine l'acquisto dell'ormai ex numero 1 della Juventus consentirebbe un notevole risparmio dal punto di vista economico (arriverebbe a prametro zero, cosa che non sarebbe accaduta con Donnarumma): un fattore a dir poco importante alla luce delle possibili e probabili sanzioni dell'Uefa per il mancato rispetto del fair play finanziario.