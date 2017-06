"Brandt al Bayern Monaco: 30 milioni al Bayer Leverkusen"

Un Bayern Monaco cannibale sta per assicurarsi un altro grande talento del calcio tedesco. Bruciati dal Borussia Dortmund per Mahmoud Dahoud, stella nascente di origine siriana che lascerà il Mönchengladbach a fine stagione, i bavaresi hanno intenzione di rispondere con l'acquisto di Julian Brandt, trequartista 20enne del Bayer Leverkusen già nel giro della nazionale.



Secondo quanto riportato dalla Bild, Brandt avrebbe già trovato l'accordo sulla parola con il club più potente di Germania, restano da definire ovviamente i dettagli contrattuali e soprattutto quelli con il Leverkusen. Brandt, infatti, potrebbe liberarsi con una clausola rescissoria di 12,5 milioni nell'estate del 2018, cioè un anno prima della scadenza. Ma il Bayern potrebbe aver fretta e per bruciare la concorrenza anticipare l'operazione alla fine di questa stagione per una cifra che si aggira sui 30 milioni.