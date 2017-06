"Bernardeschi, vai alla Juve?" E lui sorride: "Fiorentina, c'è tempo"

La sciarpa bianconera l'ha rifiutata, l'offerta (ammesso che sia arrivata) non ancora. Perché Federico Bernardeschi non ha ancora deciso cosa farà da grande, o almeno non vuole dirlo a nessuno: "Il mio futuro? Non c'è fretta - ha detto il numero 10 viola -, parlerò con la società a tempo debito, intanto ringrazio la Fiorentina dell'offerta che mi ha fatto, un'offerta molto importante".



A Bernardeschi è stato proposto un rinnovo da 2,5 milioni a stagione, lui non ha ancora detto sì: "Chi dice che ho chiesto garanzie particolari si sbaglia - spiega - Come detto io parlerò con la società, con calma, sono molto sereno e tranquillo". E alla domanda di un imminente assalto della Juve per lui, il giocatore si è limitato ad un sorriso.