BelottiMilan, il calciomercato si fa sui social network

Andrea Belotti con la maglia del Milan al momento è soltanto una suggestione, perché le ultime notizie (verificate) portano a un forte interesse dei rossoneri per Alvaro Morata e in seconda battuta per Edin Dzeko (che però piace meno a Montella). Eppure è bastato far partire l'hashtag #belottimilan su Twitter che in poche ore i tifosi del Diavolo di sono scatenati a colpi di post e fotomontaggi.



L'account Instagram del giocatore è stato preso d'assalto: del resto ha 23 anni, è in testa alla classifica marcatori del campionato e proprio al Milan ha segnato 2 dei 25 gol finora realizzati in Serie A. Quello dei sostenitori è soltanto un consiglio alla nuova proprietà, evidentemente: con 150 milioni di budget il popolo rossonero sogna un gran colpo, anche se verrebbe a costare 100 milioni...