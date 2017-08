"Belotti, pronto un nuovo assalto"

Antonio Conte torna alla carica per Andrea Belotti. Secondo quanto riferisce il Daily Star il tecnico italiano avrebbe chiesto al Chelsea di accelerare e formulare un'offerta al Torino. L'ex ct della Nazionale non sarebbe infatti convinto da Batshuayi e riterrebbe ancora incompleto il reparto offensivo nonostante l'acquisto record di Morata dal Real Madrid (80 milioni).



Belotti ha una clausola rescissoria, valida per l'estero, di 100 milioni. Abramovich deve spendere questa cifra se vuole assicurarsi il centravanti granata, autore di 26 gol nell'ultimo campionato. Il 23enne, a lungo inseguito vanamente dal Milan, rappresenterebbe il sostituto ideale di Diego Costa, ormai fuori dai piani della società inglese contro la quale è in atto un vero e proprio scontro.