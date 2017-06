"Beckham ha consigliato a Wilshere di trasferirsi al Milan"

Jack Wilshere da tempo è accostato al Milan ma un'indiscrezione proveniente dall'Inghilterra potrebbe trasformare l'ipotesi di mercato in realtà. Secondo quanto riferisce il Daily Mail David Beckham avrebbe infatti consigliato al centrocampista, attualmente in prestito al Bornemouth dall'Arsenal, di trasferirsi a Milanello.



L'ex stella del calcio inglese ha giocato con il club di via Aldo Rossi nei primi sei mesi del 2009 e del 2010 e non ha mai nascosto di essersi trovato a meraviglia a Milanello. Evidentemente ora ritiene che Wilshere, il cui contratto con i Gunners scade nel 2018, potrebbe rilanciarsi proprio al Milan. Dal canto suo Wilshere sarebbe ancora più tentato dall'avventura al Milan dopo le parole di Beckham...