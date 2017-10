"Bayern, Luis Enrique in pole per il dopo-Ancelotti"

Uli Hoeness aveva dato un mezzo indizio e forse anche per questo si sono scatenate le voci sul prossimo allenatore del Bayern: a quanto pare, a raccogliere l'eredità di Carlo Ancelotti, potrebbe essere Luis Enrique, il tecnico campione d'Europa nel 2015 che l'anno scorso ha lasciato il Barcellona a fine stagione, giurando in realtà che sarebbe rimasto fermo un anno.



Le parole del presidente del Bayern, però, fanno pensare che Lucho potrebbe cambiare idea. "Il prossimo allenatore? Guardiola approva". Luis Enrique arriva dalla stessa scuola di Pep e per i bavaresi sarebbe una sorta di ritorno al passato dopo l'esperienza di Ancelotti durata un anno e un paio di mesi. Secondo As e l'emittente tedesca Sport1, sarebbero già stati avviati i contatti tra le parti. Al momento è Sagnol a occupare il posto lasciato vacante da Carletto, esonerato dopo il tonfo in Champions col Psg.