"Barcellona, preso Paulinho dal Guangzhou per 40 milioni"

Il Barcellona ha messo a segno il primo colpo in entrata dopo il passaggio di Neymar al Psg. Secondo quanto riferisce il Daily Mail, i blaugrana hanno perfezionato l'acquisto di Paulinho. Il centrocampista brasiliano del Guangzhou Evergrande passa al club blaugrana in cambio di 36,5 milioni di sterline (circa 40 milioni di euro), pari alla clausola rescissoria che il giocatore ha col club cinese.



Nella ricostruzione del tabloid i catalani avevano presentato un'offerta di 20 milioni di euro che però era stata respinta. Messosi in luce nel 2013 per una strepitosa Confederations Cup, Paulihno, che all'epoca giocava col Corinthians, era stato acquistato dal Tottenham lasciato due anni più tardi per la Super League cinese: per acquistarlo dagli Spurs, il Guangzhou aveva speso 14 milioni nel 2015.