"Barcellona, Neymar sempre più lontano"

Non sarà un'operazione lampo, ma non sono neppure colpi che si trascinano al 31 agosto. Se Neymar dovesse davvero trasferirsi dal Barcellona al Psg, sarebbe un affare che potrebbe essere chiuso nel giro di due settimane: del resto Al Khelaifi ha già scelto di pagare la clausola da 222 milioni e ora deve soltanto convincere il brasiliano a cambiare squadra, città e paese. Con 30 milioni di motivi all'anno pronti a soddisfarlo.



Secondo Marca la possibilità che tutto questo accada è aumentata dopo la doppietta di Neymar alla Juve. Non tanto per i gol in sé, che pure in qualche modo hanno il loro significato, ma perché dopo la partita il padre del giocatore ha incontrato i dirigenti blaugrana e stando a quanto rivela il quotidiano di Madrid, il vertice ha prodotto ulteriore frizione tra le parti.



Il papà di Neymar, che fa anche da agente al figlio, non ha escluso la possibilità del clamoroso addio: è probabile che Neymar stia soltanto cercare di giocare al rialzo, per ottenere un contratto più vantaggioso, e che la bomba dell'estate imploda come accaduto già con Cristiano Ronaldo e il suo supposto mal di pancia al Real Madrid, ma la voglia messa in campo da O Ney contro la Juve sembra aver detto altro.