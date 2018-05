"Balotelli va al Napoli, mi ci gioco la casa"

Il futuro di Mario Balotelli è in Serie A, lo ha chiarito lui stesso diverso tempo fa, ma dove giocherà SuperMario nella prossima stagione? In un primo momento sembrava vicino alla Roma, Di Francesco lo aveva corteggiato, ma ora la pista giallorossa si è raffreddata. Più recente l'indiscrezione del Corriere della Sera, secondo cui Mino Raiola starebbe lavorando da tempo per portarlo a Parma, ma ora spunta una la pista Napoli.

"Balotelli andrà al Napoli" 'annuncia' sulle pagine del Corriere dello Sport il giornalista ed editorialista Giancarlo Dotto, che si dice talmente sicuro da fare una scommessa non da poco: "Mi ci gioco la casa". "In quanto a me - scrive Dotto - persevero diabolico e chiudo con una scommessa. Mi gioco casa: Carletto (Ancelotti, ndr) farà di tutto per portarsi Balotelli sotto il Vesuvio. Me lo confidò quel giorno in macchina, a spasso per i Champs Elysees: 'Mi piacerebbe allenarlo un giorno, è un grandissimo giocatore, senza limiti. Può fare tutto in campo'. Ed era ancora il Balo svitato. Ora che ha riavvitato la testa sul collo…".

Non è la prima volta che il nome di SuperMario viene accostato agli azzurri, ma Dotto si dice sicuro: lo stesso Balotelli in effetti non ha mai negato la sua passione per la città, dove tra l'altro vive la figlia Pia...