"Balotelli-Las Palmas, trattativa avanzata"

Alle Canarie parlano di "trattativa in stato avanzato": quanto sia probabile che Mario Balotelli possa finire al Las Palmas quest'estate è difficile dirlo. L'unica certezza è che con il Nizza ha firmato un contratto di un anno e che ha la possibilità, di fatto, di scegliersi la squadra, o meglio, di farla scegliere al suo procuratore Mino Raiola.



A Las Palmas, Mario Balotelli raggiungerebbe Kevin Prince Boateng, che da quelle parti si è rilanciato, come del resto ha fatto Mario a Nizza: insieme hanno giocato qualche mese al Milan, l'anno scorso, senza esaltare. Anzi, di fatto hanno messo piede poco in campo entrambi. Ora, dopo una stagione finora caratterizzata da 17 gol, 15 in Ligue 1, è legittimo pensare che Balo pensi a un aumento dell'ingaggio ed è difficile che una squadra di media classifica della Liga possa offrirgli più di quanto prenda ora a Nizza...