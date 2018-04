"Avviati i contatti Psg-Raiola per Donnarumma e Pogba"

Il Psg sarebbe pronto a un altro mercato scoppiettante dopo quello della scorsa estate. Secondo quanto riferisce Espn, che cita una fonte del club, sono stati avviati da mesi i contatti con Mino Raiola per Paul Pogba, in uscita dal Manchester United a causa della rottura con Josè Mourinho. Il centrocampista ex Juventus era stato già nell'orbita dei parigini prima del passaggio ai Red Devils nel 2016 e ora il trasferimento potrebbe davvero concretizzarsi anche se altre società hanno parlato con l'agente.



Nel corso delle discussioni fra il procuratore e il Psg si sarebbe fatto anche il nome di Gigio Donnarumma: il futuro del portiere del Milan rimane incerto e il diretto interessato ai microfoni di Premium la scorsa domenica ha preferito non sbilanciarsi in merito. La proprietà qatariota apprezza molto l'estremo difensore rossonero mentre il ds Antero Henrique nutrirebbe dubbi sull'eventuale acquisto del 19enne.



La fattibilità di questi due acquisti non è certa a causa del Fair Play Finanziario: venerdì a Nyon andrà in scena il confronto con l'Uefa al termine del quale sarà più chiaro lo spazio di manovra dei Campioni di Francia la prossima estate, quando sulla panchina ci sarà con ogni probabilità Tuchel. In ogni caso, sottolinea Espn, la rosa dovrebbe essere rinnovata non poco con partenze di alcuni big come Thiago Silva e Pastore.