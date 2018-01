"Aubameyang vicino al Guangzhou: 72 milioni al Dortmund"

Pierre-Emerick Aubameyang verso la Cina. Stando a quanto riporta Sina Sports, il Guangzhou Evergrande avrebbe raggiunto l'intesa con il Borussia Dortmund sulla base di 72 milioni di euro e con l'attaccante per l'ingaggio, le cui cifre al momento per ora non sono note. La formazione di Fabio Cannavaro avrebbe beffato così il Beijing Guoan che aveva messo sul piatto 60 milioni e sembrava poter portare a termine con successo l'affare.



Un portavoce del Beijing ha espresso tutto il suo disappunto per l'inserimento del Guangzhou: "Non è un comportamento professionale entrare così nelle trattative delle altre società, alzando il prezzo in modo così sproporzionato ed incauto. E' una pratica che mette a rischio tutto il calcio cinese".



Se l'affare andasse in portoi sfumerebbe definitivamente la possibilità di vedere Aubameyang con la maglia del Milan: la scorsa estate i rossoneri avevano seguito a lungo l'attaccante ma poi non se ne era fatto più nulla nonostante lo stesso giocatore avesse manifestato il suo gradimento per la destinazione rossonera.