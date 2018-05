"Atletico, Dybala troppo caro: principio di accordo con Cavani"

Aveva fatto parlare non poco la cena tra Simeone e Dybala a Madrid lo scorso 20 marzo. I tifosi della Juventus temevano che la Joya potesse prendere la strada della Spagna e, al di là delle smentite di rito, pare proprio che l'Atletico abbia chiesto informazioni sull'attaccante argentino alla società bianconera. Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo i colchoneros avrebbero però cambiato subito obiettivo perché spaventati dalle richieste economiche dei piemontesi.



Il nome nuovo sul taccuino dei dirigenti Rojiblancos è quello di Edinson Cavani: l'uruguaiano guadagna 12 milioni di euro al Psg ma sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio per raggiungere i connazionali Diego Godín e José María Giménez. Ci sarebbe già un principio di accordo tra le parti. Il Matador prenderebbe così il posto di Antoine Griezmann, destinato al Barcellona come fatto emergere da Luis Suarez.