"Arsenal, Wilshere è in uscita": il Milan adesso spera

Jack Wilshere potrebbe davvero lasciare l'Arsenal a fine stagione. Stando a quanto riferisce il Sun i Gunners, se non dovessero qualificarsi alla prossima Champions League (attualmente sono ai quarti di Europa League e a -13 dal 4° posto in Premier) sarebbero costretti a scarificare alcune delle loro stelle per motivi di bilancio.



Tra queste, come detto, il centrocampista 26enne al quale la società inglese ha fatto capire che se vuole restare (ha il contratto in scadenza a giugno) deve ridursi del 25% l'ingaggio. Un modo insomma per spingerlo lontano da Londra, nonostante la parole in apparenza rassicuranti pronunciate da Wenger ("Voglio dare la fascia di capitano a Wilshere").



Senza gli introiti della Coppa dalle grandi orecchie per l'Arsenal sarebbe inevitabile risparmiare sul mercato anche perché solo in questa stagione la mancata partecipazione alla Champions avrebbe fatto perdere ai biancorossi 29 milioni di sterline. A seguire con grande interesse la situazione è il Milan: i rossoneri, non è un mistero, apprezzano molto Wilshere e sogno di portarlo a Milanello in estate. Sarebbe il terzo acquisto a parametro zero dopo quelli di Reina e Strinic.