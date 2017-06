"Arsenal su Pjanic: offerta di 35 milioni alla Juve"

Voce clamorosa dall'Inghilterra: secondo quanto rivela il Sun, l'Arsenal avrebbe messo sul piatto 28 milioni di sterline, pari a 35 milioni di euro, per Miralem Pjanic. Privo dell'infortunato Santi Cazorla, Wenger ha bisogno di un centrocampista di qualità per lasciare inalterato il tasso tecnico della rosa e il suo primo obiettivo sarebbe proprio il giocatore acquistato quest'estate dalla Juve. Secondo il tabloid inglese, il bosniaco avrebbe risposto con entusiasmo alla chiamata dei Gunners tanto che i dirigenti starebbero già lavorando a un accordo verbale con il suo entourage. Difficilmente, come ammette lo stesso Sun, la Juve lascerà partire Pjanic sul quale ha puntato molto a luglio pagandolo 32 milioni e al quale darà il tempo per completare il suo processo di ambientamento.