"Arsenal, Allegri prima scelta insieme a Luis Enrique"

Mentre la Juventus sta preparando la finale di Coppa Italia contro il Milan dopo aver messo in cassaforte il settimo scudetto consecutivo, si rincorrono le voci sul futuro di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese è legato ai bianconeri fino al 2020 e ha più volte detto di stare bene a Torino ma non è escluso che a fine stagione possa cambiare aria magari considerando chiuso il suo ciclo sulla panchina della Signora.



Secondo quanto riferisce il Daily Mail l'allenatore sarebbe molto apprezzato dalla dirigenza dell'Arsenal tanto da essere diventato la prima scelta del club londinese insieme a Luis Enrique che quest'anno ha deciso di restare fermo nonostante le avance del Chelsea per sostituire Conte.



Tuttavia entrambi i candidati alla panchina dei Gunners, secondo Sky Sport Uk, avrebbero dubbi sulla strattura dirigenziale della società inglese nella quale lo scorso anno Raul Sanllehi è stato scelto come direttore delle relazioni calcistiche e Sven Mislintat direttore delle assunzioni. Sullo sfondo restano comunque i nomi di Carlo Ancelotti, Zeljko Buvac (ex secondo di Klopp) e Mikel Arteta, ex centrocampista dell'Arsenal e oggi vice di Guardiola al Manchester City.