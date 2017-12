"Arsenal all'assalto di Rugani: pronta un'offerta da 40 milioni"

Gli occhi di due big di Premier League su Daniele Rugani. Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo l'Arsenal di Arsene Wenger sarebbe pronto a fare alla Juventus un'offerta choc, da ben 40 milioni di euro già nel mercato di gennaio, per il difensore bianconero.



Oltre ai Gunners anche il Manchester United sarebbe fortemente interessato al centrale, considerato da Josè Mourinho uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo.



Rugani è arrivato in bianconero nell'estate del 2015 dall'Empoli e ha collezionato complessivamente 54 presenze in tre stagioni. Quest'anno il 23enne è sceso in campo 13 volte tra campionato, Champions League e Coppa Italia.