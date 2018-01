"Arda Turan è stato offerto al Milan dall'agente"

Nome nuovo per il centrocampo del Milan. Secondo quanto riferisce Mundo Deportivo Arda Turan, ai margini del progetto di Valverde, sarebbe stato offerto dal suo agente Ahmet Bulut al club di via Aldo Rossi. Il 30enne turco avrebbe voglia di lasciare presto il Barcellona (contratto in scadenza nel 2020) e lo starebbe intrigando un'avventura in Italia dopo che sembra evaporata la possibilità di un ritorno in patria.



La società rossonera starebbe riflettendo sull'ipotesi anche perché l'ex Atletico Madrid farebbe comodo anche se l'operazione non sarebbe di facile attuazione: Valverde lascerebbe partire Arda Turan solamente di fronte a un'offerta da 20 milioni di euro (decisamente troppi per le casse milaniste) ed è elevato anche l'ingaggio percepito dal giocatore (7 milioni di euro). Intanto anche l'Everton sarebbe interessato al mediano.