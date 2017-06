"Allegri, ultimatum all'Arsenal. E vuole anche Donnarumma"

"Shake Alleg". Scossa Allegri: è questo il titolo con cui il Daily Star è andato in edicola stamattina dando spazio alla loro esclusiva. Secondo il tabloid inglese, il tecnico della Juventus avrebbe dato sostanzialmente un ultimatum all'Arsenal: entro tre settimane l'accordo va definito se i Gunners vogliono davvero Max sulla loro panchina al posto di Arsene Wenger nella prossima stagione.



A Londra, del resto, accostano ormai da qualche mese il nome di Allegri alla Premier League, ma se prima l'Arsenal poteva essere la prima e forse unica opzione, adesso si stanno aprendo nuovi orizzonti europei per l'allenatore bianconero, che piace anche al Barcellona e potrebbe interessare anche al Psg se i francesi dovessero liberarsi di Emery dopo il crollo in Champions.



Per andare all'Arsenal, però, Allegri non si accontenterebbe di un ingaggio più alto rispetto a quello che precepisce alla Juve. Secondo il Daily Star il tecnico bianconero avrebbe chiesto anche i primi rinforzi, tra cui Gigio Donnarumma, il portiere 18enne del Milan alle prese con un difficile rinnovo del contratto dopo essere diventato maggiorenne.