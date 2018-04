"Allegri prenderà il posto di Conte al Chelsea"

In Inghilterra sono sicuri. Secondo quanto riferisce il Sun al termine di questa stagione Massimiliano Allegri lascerà la Juventus e andrà al Chelsea per prendere il posto di Antonio Conte, la cui storia coi Blues è giunta ai titoli di coda con un anno di anticipo rispetto alla scadenza naturale del contratto anche a causa dei risultati negativi (non è da escludere un ritorno sulla panchina della Nazionale).



Il tecnico livornese è legato ai bianconeri fino al 2020: ufficialmente ha sostenuto più volte di trovarsi bene a Torino e di non avere intenzione di cambiare aria. In un'intervista al Daily Telegraph ha poi confessato di volere andare all'estero dopo l'esperienza juventina ed è pure su queste dichiarazioni che fa leva il quotidiano britannico nel suo articolo.



Allegri insomma potrebbe decidere di andare subito in Premier League approfittando del 'cambio della guardia' al Chelsea: se la Juventus riuscisse a vincere la Champions League il trasloco forse sarebbe ancora più agevole perché il 50enne avrebbe davvero chiuso un ciclo.