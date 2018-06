"Allegri, il Real Madrid chiama". E lui resta alla Juve

"Pronto Allegri, sono Florentino Perez". La telefonata che avrebbe potuto cambiare la vita è arrivata venerdì, secondo quanto racconta Tuttosport. Ma la vita non la cambierà, non adesso almeno. Max manterrà la parola data alla Juventus e rispetterà il contratto in vigore con i bianconeri: quest'estate non ci sarà nessun trasloco al Real Madrid, anche se, com'è ovvio che sia, il tecnico è lusingato dall'interesse del club campione d'Europa.



L'addio a sorpresa di Zidane ha scioccato Florentino Perez e soprattutto l'ha spiazzato: Allegri è stato uno dei primi nomi ai quali ha pensato per rimpiazzare Zizou insieme a Pochettino, ma in entrambi i casi si tratta di allenatori già impegnati. Così il Real Madrid per ora si ritrova ancora senza tecnico, con l'argentino del Tottenham ancora favorito e Guti, che ha fatto esperienza nelle giovanili, che scalpita per il grande salto.