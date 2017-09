"Adesso passiamo alle cose formali": Milan, i tifosi sognano ma...

Un ultimo colpo di mercato per il Milan? Sui social il club di via Aldo Rossi ha lanciato l'#APACF show dando appuntamento ai tifosi a domani, ultimo giorno di trattative. La sigla rimanda al tormentone dell'estate, ovvero il "Passiamo alle cose formali" di Fassone al termine di ogni operazione in entrata. I rossoneri in questo modo preannunciano il 12° acquisto last minute? La partenza, ormai certa, di Niang aprirebbe all'arrivo di un esterno d'attacco o in alternativa di un centrocampista. I tifosi sognano anche se, come filtra dalla società, oggi alle 23 lo stesso Fassone e Mirabelli parleranno del mercato: potrebbe essere un semplice bilancio di quanto fatto fin qui.