"Özil alla Juventus", in Inghilterra sono sicuri

L'anno prossimo a Torino si parlerà tedesco. Ne sono convinti i tabloid inglesi, che sostengono che Mesut Özil, in scadenza di contratto con l'Arsenal, sia molto affascinato dalla possibilità di fare un’esperienza in bianconero, dove ritroverebbe anche i compagni di nazionale Khedira, Howedes ed Emre Can (in arrivo dal Liverpool).

Gli stimoli di una nuova sfida, la bellezza dell'Italia e il gruppo di tedeschi sarebbero le motivazioni principali che starebbero spingendo il trequartista dei Gunners, insistentemente cercato anche dal Manchester United che però ormai sembra aver virato su Sanchez, ad accettare l'offerta che la Juventus gli ha presentato nei giorni scorsi.

Özil è un vecchio pallino della coppia Marotta-Paratici, che aveva provato a portarlo in bianconero già ai tempi del Real Madrid, ma questa volta la situazione contrattuale del tedesco potrebbe favorire la trattativa: non rinnoverà il contratto con l'Arsenal e valuterà tutte le offerte sul tavolo, ma al momento la Juve è favorita sulla concorrenza.

L'ostacolo maggiore per i bianconeri, e non è un ostacolo da poco, è rappresentato dall'ingaggio del giocatore: Özil infatti percepisce uno stipendio di quasi 10 milioni di euro netti a stagione, una cifra alla quale la Juve proverà ad avvicinarsi ma che non pareggerà per rispettare la propria politica sugli stipendi. Lo United potrebbe offrire di più, ma il rapporto non idilliaco tra il giocatore e Mourinho potrebbe far scivolare l'aspetto economico in secondo piano.