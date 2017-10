Özil, addio all'Arsenal a gennaio: "Firmo con lo United"

Mesut Özil si appresta a lasciare l'Arsenal già nel mercato di gennaio. Secondo quanto riferito dal Mirror, il fantasista tedesco avrebbe confidato ai compagni di squadra di essere in procinto di firmare con il Manchester United.



Il 29enne potrebbe riabbracciare José Mourinho, che lo ha allenato ai tempi del Real Madrid e che solo qualche giorno lo fa ha definito il migliore numero 10 del mondo.



Sfuma dunque la possibilità Inter (numerose erano state le voci su un probabile approdo in Italia) per il giocatore in scadenza di contratto con i Gunners il prossimo giugno: il mancato accordo con il club inglese sul rinnovo ha spalancato le porte dell'addio.