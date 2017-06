Mercato Witsel e i suoi "fratelli": la top 11 dei parametri zero è una supersquadra

Grandi, grandissime occasioni di mercato in vista per la prossima estate: soprattutto per i club italiani che notoriamente non hanno troppi soldi da spendere. Mai come quest'anno infatti dal primo febbraio si possono concludere colpi clamorosi a costo zero. Come è noto la Juventus segue da tempo Witsel (i bianconeri faranno un tentativo a gennaio), ma sono tanti i campioni il cui contratto scadrà a giugno: da Thiago Silva a Yaya Toure, da Pepe a Jesus Navas, fino a Robben e Ibra. Una top 11 da favola, in cui non sfigura neanche la panchina: in porta Willy caballero del City, linea a 4 in difesa con Zabaleta e il nazionale olandese Willems sulle fasce e Thiago Silva e Pepe centrali, in mediana Fernandinho con Yaya Tourè e Witsel ad agire come mezz'ali e poi il tridente con Robben e Jesus Navas larghi e Ibrahimovic punta centrale. In panchina si siedono i bianconeri Lichtsteiner ed Evra insieme a Ivanovic, Obi Mikel, Lucas Leiva e Santi Cazorla a centrocampo e l'ex rossonero Fernando Torres.