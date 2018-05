Mercato Wanda Icardi saluta su Twitter: tifosi scatenati

Wanda Nara sembra divertirsi a spaventare i tifosi dell'Inter: intorno alle 22 di mercoledì ha pubblicato un post un po' criptico su Twitter, senza parole con 9 emoticons (numero non casuale) ognuna identica all'altra. Erano quelle dei saluti. Diretti a chi? Per cosa? Chiaro che nel giorno del tam tam sul possibile scambio Icardi-Higuain tra Inter e Juve, alimentato dalle parole di Moratti e Amtonello, il suo tweet sia stato quantomeno poco opportuno. Poco dopo ha pubblicato altri post: un arcobaleno, una sua foto con uno dei figli e quella della piccola Francesca nata dalla relazione con Maurito. I tifosi si sono scatenati nei commenti, lei non ha chiarito.