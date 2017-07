Mercato Vieri scuote l'Inter: "Basta comprare mezzi giocatori"

Christian Vieri ha parlato del mercato di Inter e Milan e non ha usato mezzi termini. “Vorrei vedere l’Inter comprare dei grandi giocatori, dei campioni. Basta comprare sempre sti mezzi giocatori, bisogna comprare giocatori di qualità“ ha affermato Bobo, che poi ha dato un giudizio da vero centravanti: "Kalinic o Belotti? Sono tutti e due bravissimi, ma io scelgo Belotti. Kalinic ha più qualità quando ha la palla al piede, ma Belotti è più grosso, ha più forza fisica, è più cattivo. Mi sembra che ha più voglia, mi ricorda Pulici. Deve continuare con questa cattiveria agonistica non deve cominciare a fare tiki taka con il piedino e queste robe qua, deve essere una belva. Deve andare via per crescere, deve fare il salto di qualità, deve andare in una grande squadra. Pagarlo 80 o 100 milioni,cosa cambia a una grande società? Ormai compralo e basta, per 10 anni hai uno dei migliori centravanti d’Europa“.