Mercato Vialli: "Carrera potrebbe diventare l'allenatore della Juventus"

Allegri è ben saldo sulla panchina della Juventus, ma si sa che in casa bianconera amano programmare il futuro con largo anticipo e forse per questo da ormai un po' di tempo si parla con sempre più insistenza degli eventuali successori del tecnico livornese. Molti hanno indicato il profilo di Simone Inzaghi, ma da un ex juventino arriva una 'previsione' illustre sul nome del futuro allenatore della Vecchia Signora. Gianluca Vialli, intervistato dalla stampa russa, ha detto: "Io e Massimo Carrera siamo buoni amici, ci siamo sentiti recentemente. In Russia adesso è felice, ma un giorno, continuando di questo passo, potrebbe diventare l’allenatore della Juventus. Il trionfo con lo Spartak Mosca ha dimostrato che la filosofia di Antonio Conte funziona - ha aggiunto Vialli - Anche se dubito che riuscirà a difendere il titolo quest'anno: vedo molto bene lo Zenit di Mancini".