Mercato Ufficiale, Leonardo nuovo allenatore dell'Anatalyaspor

Dopo l'esperienza da dirigente (Psg) e allenatore (Milan e Inter) prima e commentatore televisivo poi, Leonardo Nascimento de Araújo ha scelto: la prossima avventura lo vedrà protagonista ancora in panchina, questa volta su quella dell'Antalyaspor. Ad annunciarlo è lo stesso club della Süper Lig attraverso il proprio account Twitter. In Turchia Leonardo ritroverà due vecchie conoscenze del calcio italiano come Eto'o e Menez e l'ex Manchester City Nasri.